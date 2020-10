[아시아경제 오현길 기자] 국민연금이 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 632,000 전일대비 14,000 등락률 -2.17% 거래량 261,388 전일가 646,000 2020.10.27 15:30 장마감 관련기사 코로나 재확산 불안…코스피 2330선 하락 마감, 코스닥 780선대로 상승美 급락에 하락 출발한 국내 증시, 낙폭 축소…코스닥은 '상승' 전환LG화학, 최근 5일 외국인 31만 2458주 순매수... 주가 63만 5000원(-1.7%) close 배터리사업부 물적분할에 반대 의결권을 행사키로 결정했다.

국민연금 수탁자책임 전문위원회는 27일 열린 제16차 회의에서 LG화학 임시주주총회 안건에 대해 의결권 행사 방향을 심의하고 이같이 결정했다고 밝혔다.

수탁위는 분할계획의 취지 및 목적에 공감하지만, 지분 가치 희석 가능성 등 국민연금의 주주가치 훼손 우려가 있는 것으로 판단했다. 다만 일부 위원들은 이견을 제시한 것으로 전해졌다.

앞서 의결권 자문사들은 대부분 물적분할 안건에 찬성을 권고함에 따라 국민연금 또한 찬성표를 던질 가능성이 클 것으로 관측됐다.

한편 LG화학 임시 주주총회는 오는 30일 열린다. 국민연금은 지난달 29일 현재 LG화학 지분을 10.28% 보유한 2대 주주다.

