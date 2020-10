[아시아경제 금보령 기자] 27일 유럽 주요 증시가 장 초반 하락세를 보였다.

이날 오후 5시21분 기준(한국시간) 영국 FTSE지수는 전거래일 대비 0.15% 내린 5783.07을 기록했다.

프랑스 CAC지수는 0.75% 내린 4779.86을, 독일 DAX지수는 0.31% 하락한 1만2139.45를 나타냈다.

