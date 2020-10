전남소방, 도민 맞춤형 화재 예방 활동 강화

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방이 건조한 날씨와 난방기구 사용의 증가로 화재 위험이 증가하는 겨울철을 앞두고 화재예방에 총력을 기울이고 있다.

전남소방본부(본부장 마재윤)는 제73회 ‘불조심 강조의 달’을 맞아 내달 한 달 간 도민 맞춤 화재 예방 활동을 강화한다고 27일 밝혔다.

최근 3년간(2017~2019년) 겨울철 화재(11월~2월)는 2946건 발생했고, 인명피해는 125명(사망 17·부상 108), 피해액은 307억 400여만 원에 달한다.

이에 ‘작은불은 대비부터 큰불에는 대피먼저!’라는 슬로건으로 오는 30일까지 ‘불조심 강조의 달’을 운영한다.

이와 함께 겨울철 대비 생활 속 화재안전문화 확산운동 ‘불나면 대피먼저’ 등 재난상황별 초기 대응 교육 및 온라인 참여형 119안전행사 등을 중점 추진할 계획이다.

특히 올해는 코로나19로 인한 생활속 거리두기 비대면 중점 홍보활동을 전개키로 했다.

현수막, 포스터 전시, 홍보영상, SNS 카드뉴스 등 다양한 콘텐츠를 활용한 홍보와 온라인을 통한 소방안전체험교육 운영 및 홍보 이벤트 등 다양한 방법을 통해 도민의 화재예방 분위기 조성에 힘쓸 방침이다.

마재윤 전남소방본부장은 “화재로부터 안전한 전라남도를 만들기 위해 도민과 함께 공유하고 소통하는 화재예방 환경 조성에 힘쓰겠다”며 “도민 여러분들의 많은 관심과 참여를 당부드린다”고 말했다.

