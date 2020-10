[아시아경제 오현길 기자] 효성중공업 효성중공업 298040 | 코스피 증권정보 현재가 55,400 전일대비 900 등락률 +1.65% 거래량 158,535 전일가 54,500 2020.10.27 15:30 장마감 관련기사 [주요 매매주체 동향] 생명보험 및 원자력테마 연기금 매수세 포착효성 3개사, 2020 ESG평가에서 'A+', 지배구조 대폭 개선 평가[e공시 눈에 띄네]코스피-23일 close 은 27일 1600억원 규모의 대구 감삼동 주거복합(3차) 신축사업 공사를 수주했다고 27일 공시했다.

