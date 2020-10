LG상사, 한국기업지배구조원 선정 ESG 우수기업상 수상

[아시아경제 우수연 기자]LG상사가 한국기업지배구조원(KCGS)가 선정한 ESG(환경·사회·지배구조) 우수기업상을 수상했다.

LG상사는 올해 ESG 평가 결과로 환경경영부문(Environmental Responsibility)에서 A, 사회적책임경영부문(Social Responsibility)에서 A+, 기업지배구조부문(Governance)에서 A 등급을 각각 받아 지난해 통합 등급 B+보다 상향된 '통합 등급 A'를 부여 받았다.

ESG 등급은 한국기업지배구조원에서 2011년부터 국내 상장기업을 대상으로 ESG(환경·사회·지배구조) 수준을 평가한 것으로 기업의 지속가능 경영을 유도하고, 자본시장 참여자들이 기업의 ESG 경영 수준을 인지할 수 있는 지표로서 공표되고 있다.

올해는 상장사 908개사를 대상으로 등급 평가가 실시됐다. LG상사 관계자는 "ESG 평가에서 우수한 성과를 거둘 수 있었던 배경에는 기업 경영의 비재무적 요소인 ESG의 중요성을 인식하고, 이를 경영활동 전반에 걸쳐 검토하고 대응해온 것이 밑바탕이 됐다"며 "ESG 등급은 기업 평가와 직결되는 잣대로서 LG상사의 사회적 가치 창출 및 지속 가능한 성장 기반 마련을 위한 노력이 인정받은 것"이라고 말했다.

강성철 LG상사 경영전략담당은 "ESG는 기업의 지속가능한 성장, 생존을 위한 경영의 필수 조건으로 LG상사는 투명하고 건전한 지배구조를 기반으로 높은 수준의 ESG 경영 체계 구축에 최선을 다할 것"이라며 "ESG 관련 경영성과와 정보에 대해 고객, 주주, 투자자 등 다양한 이해 관계자와의 소통도 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr