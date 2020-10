아이센스 관계사 프리시젼바이오, 코스닥 상장예비심사 통과

[아시아경제 이민지 기자] 글로벌 바이오센서 전문기업 아이센스는 지분을 보유중인 체외진단(IVD)기업 프리시젼바이오가 한국거래소로부터 코스닥 상장을 위한 예비심사를 통과했다고 27알 밝혔다.

프리시젼바이오는 지난 5월 기술성 평가를 통과하면서 코스닥 상장 절차를 본격화했다. 회사 측에 따르면 연내 상장을 목표로 증권신고서를 제출해 공모 절차에 착수할 예정이다. 주관사는 한국투자증권이다.

프리시젼바이오는 지난 9월 Exdia TRF라는 자체 고감도 형광 검사 플랫폼 기반 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 진단 제품(Exdia COVID-19 Ag)에 대해 유럽인증(CE)을 획득하고, 유럽 국가에서 해당 제품을 출시한 바 있다. 최근 코로나 재확산으로 인해 진단 제품에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있어 점진적인 매출 확대가 예상되고 있다.

아이센스는 프리시젼바이오의 최대주주이며, 반기 기준으로 지분 34%를 보유하고 있다. 아이센스는 체외진단 영역 중에서도 면역진단 분야에 프리시젼바이오 지분 투자와 자체 기술 투자를 통해 진출했다.

아이센스 관계자는 “관계사 프리시젼바이오의 코스닥 상장 후에도 지속적으로 시너지를 도모하는 한편, 시장 저변 확대를 통해 양사가 동반 성장하겠다”고 전했다.

한편, 아이센스 외 프리시젼바이오의 투자자로는 한국투자파트너스, 에이티넘인베스트먼트, DSC인베스트먼트, 서울투자파트너스 등의 재무적 투자자(FI)가 있다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr