27일 서울 원효대교 인근에서 유람선 화재사고를 가정해 열린 한강수난사고 현장대응 훈련에서 소방대원들이 승객들을 구출하고 있다. 서울시 한강사업본부가 이랜드크루즈, 119수난구조대와 합동으로 펼친 이번 훈련은 한강 유람선 등 수상에서 화재발생, 고장, 기름유출과 같은 사고 발생 시 초기 대응력을 강화하고 인명구조 골든타임을 확립하기 위해 열렸다./김현민 기자 kimhyun81@

