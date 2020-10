기업은행, 3Q 누적 순익 13.2% 감소…중기대출은 182조(종합)

중소기업대출 잔액 182.6조원…시장 점유율 23%로 '역대 최대'

[아시아경제 박선미 기자] IBK기업은행은 올해 3분기 자회사를 포함한 연결기준 누적 당기순이익이 1조1876억원을 기록했다고 27일 밝혔다.

경기 악화에 대비하기 위한 추가 충당금 적립 등으로 지난해 같은 기간 1조3678억원 보다 13.2% 감소한 실적이다. 자회사를 제외한 기업은행의 별도기준 당기순이익은 9764억원을 기록했다.

중소기업대출 잔액은 지난해 말 대비 19조9000억원(12.2%), 전분기 대비 6조1000억원(3.4%) 증가한 182조6000억원, 시장 점유율은 지난해 말 보다 0.4%p 상승한 23.0%를 기록했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 자금난을 겪는 소상공인 등 중소기업을 대상으로 적기에 자금을 지원하기 위해 노력한 것이 중기대출 부분 역대 최대 수준의 시장점유율로 이어졌다.

주요 건전성 지표는 지난해에 비해 개선된 모습을 보였다. 총 연체율은 지난해 동기 대비 0.23%p 개선된 0.39%, 고정이하 여신비율은 0.25%p 개선된 1.11%를 기록했다.

기업은행 관계자는 “코로나19 대출지원이 고객기반 확대, 신성장과 수익기회 창출로 이어지는 정책금융의 선순환 구조를 만들어 나갈 것”이라며, “경기둔화 우려 속에도 혁신금융을 통한 성장기반 확충, 체계적 건전성 관리로 내실 성장을 이어나가겠다”고 밝혔다.

