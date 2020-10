[아시아경제 금보령 기자] 보령제약 보령제약 003850 | 코스피 증권정보 현재가 14,250 전일대비 100 등락률 -0.70% 거래량 226,422 전일가 14,350 2020.10.27 14:28 장중(20분지연) 관련기사 유나이티드제약 흡입 치료제 IND 제출 승인나면 올해 출시 가능!보령제약, 주가 1만 6300원 (2.52%)… 게시판 '북적'보령제약, 검색 상위 랭킹... 주가 -3.27% close 은 3분기 영업이익이 전년 대비 8.41% 증가한 128억7500만원으로 잠정 집계됐다고 27일 공시했다.

같은 기간 매출액은 1453억8400만원으로 4.35% 늘었다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr