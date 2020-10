현대글로비스, 글로벌스탠다드경영대상 '그린·안전대상' 수상

2년 연속 2관왕

[아시아경제 유제훈 기자] 현대글로비스 현대글로비스 086280 | 코스피 증권정보 현재가 177,500 전일대비 1,000 등락률 -0.56% 거래량 418,405 전일가 178,500 2020.10.27 14:28 장중(20분지연) 관련기사 현대글로비스, 주가 17만 9500원 (0.56%)… 게시판 '북적'잠시 숨고르기 ‘현대글로비스’현대글로비스, 커뮤니티 활발... 주가 -2.65%. close 는 한국경영인증원(KMR)이 주최하고 산업통상자원부·중소기업벤처부가 후원하는 글로벌스탠다드경영대상 시상식에서 그린·안전경영대상을 수상했다고 27일 밝혔다.

올해로 19년째를 맞은 글로벌스탠더드경영대상은 기업의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 경영전략·미래가치·상품 및 서비스 등을 객관적으로 평가해 총 10개 부문을 시상한다. 이 중 친환경적 경영전략을 수립하고 실천해 지속성장 동력으로 새로운 가치를 제고한 기업에게는 그린경영대상이, 안전을 중시한 경영 도입 및 실천으로 산업사회를 선도한 기업에게는 안전경영대상이 주어진다.

현대글로비스는 다양한 친환경 물류 서비스를 화주사에 제공한 공로를 인정받아 3년 연속그린경영대상을 수상했다. 특히 올해는 지속적으로 그린경영대상을 수상하며 확인된 친환경경영 실천과 노력을 높게 평가받아 산업부장관 표창을 함께 받았다.

현대글로비스는 온실가스 감축을 위해 화물차 도로운송을 연안 해상운송으로 전환하는 모달 쉬프트를 적극시행해 연간 약 7만t의 이산화탄소 배출을 저감했고, 국토교통부와 협약을 맺고 경량트레일러를 20여대 도입하기도 했다. 이밖에도 현대글로비스는 안전을 중시한 경영을 도입하고 'One Glovis! One Safety'라는 기조 아래 안전보건시스템을 지속 강화, 2년 연속 안전경영대상을 수상했다.

현대글로비스는 올해 국내 45개 사업장, 해외 11개 법인을 대상으로 ISO 45001 통합인증 심사를 진행했으며, 이를 통해 글로벌 통합 안전경영 시스템을 구축한다는 목표다.

현대글로비스 관계자는 "이번 수상은 현대글로비스가 국내외 전 사업 영역에서 환경을 고려한 경영을 실천하고 안전관리 강화에 힘쓴 결과"라며 "국내뿐만 아니라 글로벌 시장에서도 친환경 물류 환경과 안전경영 문화가 확산될 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr