인천서 소방관 5명 확진…논현·고잔 119안전센터 폐쇄

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천에서 소방관 5명이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받아 이들이 소속된 119안전센터가 폐쇄됐다.

인천소방본부는 공단소방서 산하 논현119안전센터와 고잔119안전센터를 전면 폐쇄하고 공단소방서 소속 소방관과 사회복무요원 등 290여명을 대상으로 코로나19 검사를 하고 있다고 27일 밝혔다.

공단소방서 산하 119안전센터 2곳에서는 전날 확진된 A(40) 소방장을 포함해 이날 현재 모두 5명이 양성 판정을 받았다. 이들 중 3명은 논현119안전센터, 나머지 2명은 고잔119안전센터 직원이다.

소방본부는 확진자가 나오진 않았지만 방역을 위해 공단소방서 청사도 출입을 통제했다. 소방본부는 집단 감염이 발생한 논현·고잔센터를 먼저 폐쇄하고 코로나19 검사 결과에 따라 추가 조처할 방침이다.

인천소방본부 관계자는 "출동이나 민원 업무는 청사 내 방역 소독이 끝날 때까지 다른 119안전센터에서 지원한다"며 "확진자 발생 대응 매뉴얼에 따라 업무 공백을 최소화할 것"이라고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr