경북도교육청, 마이스터고·예체고·특성화고 특별전형 원서 마감

전체 4277명 모집에 4287명 지원…요리·미용·반려동물 인기학과는 2대 1 넘어

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북도교육청은 2021학년도 전기 고교(마이스터고, 예체고, 특성화고 특별전형) 원서접수 결과 전체 4277명 모집에 4287명이 지원했다고 27일 밝혔다.

도내 6개 마이스터고는 전체 800명 학생 모집에 최종 지원자 수는 967명(남학생 830명, 여학생 137명)에 달했다. 예·체고는 248명 모집에 290명이 지원했다.

예술 계열 일반고인 김천예술고(공연예술과·조형예술과)와 포항예술고(음악과·미술과)에는 전체 158명 모집에 모집정원 66명 초과한 224명의 학생이 지원했다. 또한 48개 특성화고(일반고 직업과정 설치교 포함) 특별전형에서는 3229명의 학생을 모집, 최종 3030명의 학생이 지원해 94%의 지원율을 기록했다.

특히 학생수가 급감하는 상황에서도 요리·미용·반려동물·보건 계열 등 인기학과에는 모집 정원의 2배수가 넘는 학생이 몰렸다. 내년에 새롭게 개교하는 가칭 경북소프트웨어고의 게임개발과는 3대 1에 가까운 경쟁률을 기록했다.

한편 특성화고는 오는 11월16일부터 사흘간 일반전형으로 1676명을 추가로 모집, 전체 4706명의 학생을 모집할 계획이다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr