신안군, 학교 밖 청소년 코로나19 극복 물품전달

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군(군수 박우량)은 코로나 19 장기화로 어려움을 겪고 있는 관내 학교 밖 청소년에게 안정된 생활환경을 조성하고, 위생 및 개인학습이 원만하게 이뤄져 건강하게 극복해 나갈 수 있도록 도움을 주고자 식료품, 감염 예방 물품, 학습 물품 등을 전달했다고 27일 밝혔다.

이번 행사는 신안교육지원청의 라면, 햇반, 마스크 등 기부물품이 더해져 관내 학교 밖 청소년 및 청소년 상담복지센터 이용 청소년들에게 더욱 풍성한 지원이 돼 어려운 상황을 헤쳐 나갈 수 있게 됐다.

물품을 지원받은 학교 밖 한 청소년은 “학업을 중단해 소외될 수 있는 저희에게도 적극적인 관심과 물품 제공으로 감사하다”며 “이러한 지원이 헛되지 않게 번듯한 사회구성원으로 성장하겠다”고 말했다.

한편, 신안군은 코로나19로 인한 반복되는 휴관 조치에 따라 학교 밖 청소년이 우울감과 권태감이 오지 않도록 전화 및 모바일 비대면 상담을 강화하고 인터넷 강의, 교재지원 및 1:1 학습지도를 통해 검정고시에 응시한 3명의 학생이 최종 합격하는 성과를 거뒀다.

박우량 군수는 “코로나19 장기화로 학교 밖 청소년의 생활과 교육여건이 위축되지 않고, 건강한 성장발달을 통해 사회구성원으로 자리 잡아 갈 수 있도록 지속해서 지원을 하겠다”고 밝혔다.

