속보[아시아경제 조성필 기자] 채널 A사건 관련 압수수색 과정에서 한동훈 검사장을 폭행한 혐의로 수사를 받던 정진웅 광주지검 차장검사가 27일 특가법상 독직폭행 혐의로 재판에 넘겨졌다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr