"엠에프엠코리아, 주요 파트너 SPARC그룹 공격적 M&A로 신규 브랜드 확대 기회"

[아시아경제 오주연 기자]SK증권은 글로벌 패션 브랜드 의류 OEM·ODM 생산 전문 업체 엠에프엠코리아 엠에프엠코리아 251960 | 코넥스 증권정보 현재가 2,850 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 전일가 2,850 2020.10.27 11:23 장중(20분지연) 관련기사 엠에프엠코리아, GF&L 통해 라이프스타일 플랫폼 사업 본격 진출 close 에 대해 주요 파트너인 SPARC 그룹의 공격적인 M&A 행보로 신규 브랜드 확대 및 미중 무역갈등 반사 수혜가 기대된다고 분석했다.

SPARC 그룹은 라이센싱 전문기업 ABG(Authentic Brands Group)와 미국 최대 쇼핑몰 운영사 SIMON(SIMON Property Group)의 합작 회사다.

나승두 연구원은 "SPARC 그룹이 2016년 Aeropostale, 2018년 Noutica를 비롯해 올해 Forever21, lucky Brand 등을 인수했으며, 최근 SIMON 그룹이 미국 최대 백화점 브랜드 JC Penny까지 인수한 바 있어 SPARC 그룹이 보유한 핵심 브랜드 의류 생산을 담당하고 있는 엠에프엠코리아에게는 신규 브랜드 확대의 기회로 작용할 전망"이라며 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 북미지역 중심 회복 과정에서 직접적인 수혜가 가능한 국내 소수 기업 중 하나"라고 주목했다.

나 연구원은 "경쟁 업체들 중 중화권 에이전트를 활용하거나 중국 원재료 등을 사용하는 기업들은 상대적으로 비중이 점점 감소 추세"라며 "미국 내 소비 비중이 높은 브랜드 경우 더더욱 중국 원재료 소비나 생산시설 이용을 기피하는 현상이 두드러져 이에 대한 미중 무역갈등 반사 수혜가 기대된다"고 전망했다.

엠에프엠코리아는 베트남, 멕시코, 과테말라 등 생산시설을 보유중이며 신규 브랜드 포함 늘어나는 수주 물량에 대비한 CAPA 증설을 적극적으로 검토 중이다.

한편, 엠에프엠코리아는 신한제5호스팩과 스팩합병 상장을 진행 중이며 코스닥 상장을 위한 주주총회를 오는 11월 10일에 진행할 예정이다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr