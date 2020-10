"천리안위성 관측 미세먼지 정보, 아시아 국가들과 공동 활용"

환경과학원, 코이카 등 27일 위성활용 업무협약 체결

47억 규모 '환경위성 공동활용 플랫폼 구축 사업' 실시

亞 13개국에 지상원격 관측망 설치…위성자료와 연계

[아시아경제 김보경 기자] 세계 최초의 정지궤도 환경위성 '천리안위성 2B호'에서 관측한 대기오염물질 정보를 아시아 국가들과 공동 활용하기 위한 첫 발을 뗐다.

국립환경과학원은 27일 한국국제협력단(KOICA), 유엔 아시아태평양경제사회이사회, 한국환경공단과 '환경위성 공동활용 플랫폼 구축 사업' 추진을 위한 업무협약을 체결했다.

환경위성 공동활용 플랫폼 구축 사업은 지난 2월 발사된 천리안위성 2B호에서 관측한 미세먼지와 기후변화 유발물질 정보를 아시아 13개국과 공동 활용하기 위해 추진 중인 사업이다.

아시아 13개국은 네팔, 라오스, 몽골, 미얀마, 방글라데시, 베트남, 부탄, 스리랑카, 인도, 인도네시아, 캄보디아, 태국, 필리핀 등이다.

천리안위성 2B호는 일본 서부, 인도 동부, 몽골 남부, 인도네시아 북부까지 아시아 대륙 대부분이 포함되는 영역의 대기오염물질과 기후변화 유발물질을 관측한다.

내년부터 미세먼지, 이산화황, 이산화질소, 오존, 포름알데히드 등에 대한 관측 정보가 제공된다.

이번 사업은 올해 태국을 시작으로 아시아 13개 국가에 속한 20개의 지상 원격 관측 장비인 판도라(Pandora)를 설치해 2023년까지 판도라 아시아 네트워크 판(PAN, Pandora Asia Network)을 구축하는 내용이다. 사업비 47억원(400만 달러)이 투입된다.

과학원은 아시아 13개국에 대해 환경위성 자료 공여, 지상 관측망 구축 사업을 총괄한다. 위성과 지상 원격관측 지원을 위한 기술센터도 운영한다.

한국국제협력단은 각 기관의 사업수행에 따른 예산 집행과 사업 일정, 성과 관리 등 사업 전반을 총괄한다.

유엔 아시아태평양경제사회이사회는 대기질 관련 정책수립 지원 및 환경위성 데이터 활용에 관한 역량강화 과정을 운영한다. 환경공단은 지상 관측망 구축을 위한 지상 관측 장비를 설치와 시범운영을 담당한다.

이번 사업은 문재인 대통령의 한-아세안 특별정상회담과 제1회 푸른하늘의 날 기념사에서 약속한 환경위성 자료를 아시아 13개국에 공여하기 위해 마련됐다.

대기오염 해결 성공 사례와 경험을 제공하고, 각 국가의 연구기관과 공동연구를 통해 선진 환경기술을 이전해 우리나라의 국제 위상을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

김영우 국립환경과학원 기후대기연구부장은 "대기오염은 한 국가만의 노력으로 개선하기 어려운 만큼 아시아 국가들이 협력체계를 구축해 푸른 하늘을 되찾는 데 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

