삼성SDS, 3분기 매출 역대 최고 2조9682억원(종합)

[아시아경제 부애리 기자] 삼성SDS가 올해 3분기 물류 사업의 선전과 IT 서비스 부문의 회복세로 역대 최고 분기 매출액을 기록했다.

삼성SDS는 3분기 매출액 2조 9682억원, 영업이익 2198억원을 달성했다고 27일 밝혔다.

2분기 대비 매출액은 15.6%, 영업이익은 11.8% 증가했다. 전년 동기 대비 매출액은 11.7%, 영업이익은 6.4% 증가했다.

사업분야별 실적을 보면 IT서비스 사업 매출액은 2분기 대비 1.1% 증가한 1조3347억원으로 집계됐다.

회사 측은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 상반기에 지연됐던 IT 투자가 재개됨에 따라 뚜렷한 회복세를 보였다"고 설명했다.

▲제조ㆍ금융업 중심 클라우드 전환 ▲기업 경영시스템 디지털 혁신 ▲스마트팩토리 구축 ▲업무 자동화 및 협업 솔루션 기반 비대면 업무 환경 구현 등 IT전략사업을 중심으로 한 사업 확대가 성장을 견인했다.

물류BPO(Business Process Outsourcing) 사업 매출액은 TV, 가전제품 등 물동량 증가와 대외 사업 확대로 2분기 대비 31% 증가한 1조6335억 원으로 집계됐다.

삼성SDS는 4분기에는 포스트 코로나 대응을 위한 기업의 디지털 전환과 투자가 점차 확대될 것으로 예상하고 있다.

삼성SDS는 "IT서비스 분야에서 인공지능(AI)ㆍ연구개발을 위한 고성능 클라우드 전환, 제조 지능화, 데이터 분석 등 고객의 디지털 트랜스포메이션을 지원하는 사업을 적극 확대할 계획"이라고 밝혔다.

물류 분야에서는 첨단기술·부품·전자상거래 산업을 중심으로 사업을 확대하고 블록체인 기반 유통이력관리 서비스 사업을 포함해 신규 사업도 적극적으로 추진할 계획이다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr