美 급락에 하락 출발한 국내 증시, 낙폭 축소…코스닥은 '상승' 전환

[아시아경제 오주연 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산과 추가 경기 부양책 지연 등으로 급락했던 미국 증시의 영향으로 27일 국내 증시도 하락 출발했지만 이후 낙폭이 상당 부분 만회되고 코스닥지수는 1% 상승 전환했다.

이날 오전 10시30분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.03% 오른 2344.73을 기록했다. 이날 코스피는 0.65% 하락한 2328.66으로 장을 열었지만 낙폭이 축소되면서 장중 상승으로 반전했다. 이후에는 2340선에서 등락을 거듭하고 있다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 59,900 전일대비 500 등락률 -0.83% 거래량 7,111,407 전일가 60,400 2020.10.27 10:52 장중(20분지연) 관련기사 홍영표 의원"이건희 회장, 우리경제 1류로 만드는 데 큰 역할 한 분"서정진 셀트리온 회장 "이건희 회장, 삼성 세계적 기업 만든 제 2의 창업자"코로나19 재확산에 美대선까지…불안한 투자자들 '팔자' 행렬(종합) close (-0.83%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 83,000 전일대비 200 등락률 -0.24% 거래량 678,240 전일가 83,200 2020.10.27 10:52 장중(20분지연) 관련기사 SK하이닉스, 주가 8만 2800원.. 전일대비 -0.48%소폭 상승 출발한 코스피…하락세로 전환SK하이닉스, 최근 5일 외국인 183만 94주 순매도... 주가 8만 4600원(+0.83%) close (-0.60%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 637,000 전일대비 9,000 등락률 -1.39% 거래량 107,758 전일가 646,000 2020.10.27 10:52 장중(20분지연) 관련기사 LG화학, 최근 5일 외국인 31만 2458주 순매수... 주가 63만 5000원(-1.7%)약보합 코스피…코스닥은 2.7% 폭락LG화학, 최근 5일 외국인 25만 4199주 순매수... 주가 64만 원(-1.54%) close (-1.70%) 등은 하락했고 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 287,500 전일대비 6,000 등락률 +2.13% 거래량 207,218 전일가 281,500 2020.10.27 10:52 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-26일[e공시 눈에 띄네] 코스피-26일CJ대한통운, 네이버 주식 105만주 3000억원에 취득 close (1.95%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 645,000 전일대비 15,000 등락률 +2.38% 거래량 60,351 전일가 630,000 2020.10.27 10:52 장중(20분지연) 관련기사 코로나19 재확산에 美대선까지…불안한 투자자들 '팔자' 행렬(종합)숨죽인 韓증시…코스피·코스닥 동반 하락소폭 상승 출발한 코스피…하락세로 전환 close (1.59%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 175,500 전일대비 4,000 등락률 +2.33% 거래량 1,971,287 전일가 171,500 2020.10.27 10:52 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 현대차·기아차 실적 개선 기대감에 ↑현대차, 자사주 66만주 우리사주조합에 출연현대기아차, 체질 개선으로 3.4兆 품질비용 만회했다(종합) close (2.04%) 등은 상승했다.

수급별로는 개인이 793억원어치를 순매도했고 외국인과 기관은 각각 517억원, 87억원어치를 순매수했다.

코스닥지수는 전 거래일 대비 1.12% 오른 786.76으로 상승했다. 개장 직후 766.96으로 전 거래일 대비 1.42% 하락하기도 했지만 이후 상승으로 전환했다. 그러나 전일 3%대 급락하면서 무너진 800선을 되돌리지는 못했다.

시총 상위 10개 종목이 모두 상승했다. 이중 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 258,100 전일대비 13,200 등락률 +5.39% 거래량 485,558 전일가 244,900 2020.10.27 10:52 장중(20분지연) 관련기사 코로나19 재확산에 美대선까지…불안한 투자자들 '팔자' 행렬(종합)숨죽인 韓증시…코스피·코스닥 동반 하락약보합 코스피…코스닥은 2.7% 폭락 close (4.61%)과 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 154,000 전일대비 5,900 등락률 +3.98% 거래량 211,402 전일가 148,100 2020.10.27 10:52 장중(20분지연) 관련기사 코로나19 재확산에 美대선까지…불안한 투자자들 '팔자' 행렬(종합)숨죽인 韓증시…코스피·코스닥 동반 하락약보합 코스피…코스닥은 2.7% 폭락 close (2.84%), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 113,500 전일대비 4,000 등락률 +3.65% 거래량 531,440 전일가 109,500 2020.10.27 10:52 장중(20분지연) 관련기사 코로나19 재확산에 美대선까지…불안한 투자자들 '팔자' 행렬(종합)숨죽인 韓증시…코스피·코스닥 동반 하락약보합 코스피…코스닥은 2.7% 폭락 close (3.11%) 등의 상승폭이 두드러졌다.

수급별로는 개인이 1553억원어치를 순매도한반면 외국인은 1738억원어치를 순매수했다. 기관은 전일에 이어 '팔자'세를 유지, 52억원어치 순매도했다.

