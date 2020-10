속보[아시아경제 임주형 기자] 집단감염이 발생한 경남 창원 제사 모임 관련 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 환자가 3명 더 늘었다.

경남도는 27일 창원 거주 20대 남성 1명(경남 311번), 20대 여성(313번)과 50대 여성(314번)이 창원 제사모임 관련 코로나19 확진 판정을 받았다고 밝혔다. 이들은 이전 확진자 304번, 309번 환자와 접촉했다.

이로써 창원 제사모임 관련 도내 확진자는 10명으로 늘었다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr