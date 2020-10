[아시아경제 장효원 기자] 나노엔텍 나노엔텍 039860 | 코스닥 증권정보 현재가 9,300 전일대비 400 등락률 +4.49% 거래량 490,133 전일가 8,900 2020.10.27 10:51 장중(20분지연) 관련기사 나노엔텍, 커뮤니티 활발... 주가 -2.2%.나노엔텍, 주가 1만 2500원.. 전일대비 -1.19%나노엔텍, 외국인 3만 1000주 순매도… 주가 -2.69% close (대표이사 정찬일)이 프렌드 시스템(FREND system)을 위한 '샘플 전처리 시스템 및 그 제어 방법'에 대해 미국 특허를 등록했다고 27일 밝혔다.

현장 진단을 하는데 있어 결과의 오차를 가져오는 주요 요인으로는 실험자가 수작업으로 샘플주입량, 믹싱, 반응시간 등을 조절하는 것이다. 이번에 등록한 미국특허는 이와 같은 오류 발생을 방지하기 위해 자동화된 샘플 전처리 시스템을 구성해 검사의 신뢰성과 편의성을 높이고 실험 인력을 효율적으로 운용할 수 있게 한다.

나노엔텍 담당자는 프렌드 시스템의 18종 진단 아이템 중 검사가 까다로운 일부 호르몬 계열 아이템에 본 자동화 전처리 시스템을 사용하고 있으며 이러한 시스템의 발전을 통해 예전에는 난이도가 높아 현장진단이 어려웠던 품목에 대해서도 간편하고 정확한 현장진단이 가능해질 것으로 전망했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr