서민금융진흥원, 맞춤대출 서비스 올해 누적 공급 7424억…전년 대비 88%↑

[아시아경제 김민영 기자] 서민금융진흥원이 맞춤대출서비스를 통해 올해 3분기까지 7만8405명에게 7424억원을 지원했다고 27일 밝혔다.

이는 전년 동기 대비 이용자 수 131%(4만4426명) 금액 대비 88%(3484억원) 증가한 수준이다.

올해 이러한 맞춤대출 증가는 맞춤대출 애플리케이션(앱) 출시와 홈페이지 개선 덕분이라고 서금원은 분석했다. 기존 전화상담이나 센터방문 상담보다 맞춤대출 앱과 홈페이지를 통해 비대면 서비스 비중이 크게 는 것이다. 올해 3분기 누적 비대면 서비스 비중은 66.1%로 전년 동기(30.2%) 대비 35.9%포인트 증가했다.

서금원의 맞춤대출 서비스는 금융회사를 직접 방문하면 연 20% 이상의 고금리 대출을 이용할 수밖에 없는 저신용·저소득 서민들에게 180여개 대출상품 중 가장 낮은 금리(평균금리 11.5%)의 상품을 중개하고, 정책금융상품 이용 시 모집인 등을 이용했을 때보다 최대 1.5%포인트까지 금리를 인하해주는 등 서민들의 금융비용 부담 경감에 기여하고 있다.

