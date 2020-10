"저는 범죄자가 아닙니다" 유승준, 강경화에 '입국 허용' 호소

[아시아경제 김영은 기자] 27일 가수 유승준이 비자발급을 허용하지 않겠다는 강경화 외교부 장관을 향해 입국을 허가해 달라는 호소 글을 남겼다.

유승준은 이날 자신의 인스타그램에 "남녀노소 할 것 없이 정말 많은 사랑과 박수를 받았지만 2002년 2월 한순간의 선택으로 그 모든 것이 산산이 부서졌다"며 "미국 시민권을 선택한 대가로 대한민국의 이익이나 공공의 안전을 해치는 병역기피자라는 낙인과 함께 무기한 입국 금지 대상자가 되었기 때문"이라고 말했다.

그러면서 "군에 입대하겠다는 팬들과의 약속을 지키지 못한 점에 대해서는 지금도 매우 죄송스럽게 생각한다"며 "하지만 데뷔 때부터 이미 가족들과 함께 미국에 이민을 간 영주권자였고, 그 무렵 시민권을 취득하지 않으면 영주권마저도 잃을 위기에 처하게 되는 부득이한 사정이 있었다"고 설명했다.

유승준은 "팬들의 신의를 저버리고 현실적인 실리를 선택한 비겁한 행동이었다고 비판 받을 수 있지만 적어도 저는 병역법을 어기지 않았다"면서 "제가 내린 결정은 합법적이었으며 위법이 아니면 법적 제재를 가할 수 없어야 한다고 생각한다"고 전했다.

또한 "이번에 국정감사에서 장관님께서 저에게 비자 발급을 허용하지 않기로 결정했다는 말씀을 하셨다고 들었다"며 "제가 대한민국의 안전보장, 질서유지, 공공복리, 외교 관계 등 대한민국의 이익을 해칠 우려가 있는 사람으로 보이시냐"고 물었다. 그러면서 "저는 그런 영향력도, 그런 능력도 없는 일개 연예인일 뿐입니다. 저는 정치범도 테러리스트도 범죄자도 아니고, 대한민국에 악영향을 끼칠 인물은 더더욱 아니다"라고 표명했다.

이어 게시글의 댓글을 통해 "외국인에게도 인권이 있고, 범죄자들도 지은 죄만큼만 벌을 받는 것으로 알고 있는데 18년 8개월 동안 병역기피 목적으로 외국 시민권을 취득한 것으로 간주되어 입국 금지를 당한 것도 모자라, 앞으로도 영구히 입국 금지라는 게 맞는 처사라고 생각하시냐"며 "엄연한 인권침해이며 형평성에 어긋난 판단이라고 생각한다"고 밝히며 입국 허가를 요청했다.

앞서 강 장관은 26일 열린 국회 외교통일위원회의 외교부 국정감사에서 가수 유승준의 입국문제와 관련 "다시 비자 발급을 허용하지 않기로 결정했다"고 말했다.

강 장관은 "처음 입국 금지를 했을 때 우리 대법원에서 외교부가 제대로 재량권을 행사하지 않았기 때문에 꼭 입국을 시키라는 취지가 아니고 절차적인 요건을 갖추라고 한 것"이라며 "외교부에 재량권 행사를 위법하다고 판시한 것"이라고 설명했다.

