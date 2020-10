KOTRA, 다음달 2일부터 '아세안 한류박람회' 개최

[아시아경제 성기호 기자] KOTRA가 산업통상자원부, 문화체육관광부, 한국콘텐츠진흥원과 함께 다음달 2일부터 2주 동안 ‘2020 아세안 한류박람회’를 연다고 27일 밝혔다. 한류 거점인 아세안 시장을 대상으로 온라인 마케팅을 전개하며 유망 소비재·서비스의 수출을 지원한다.

한류박람회는 K-팝, K-드라마 등 한류를 우리 소비재·서비스 수출 진흥과 연계한 KOTRA의 대표적 문화콘텐츠 사업이다. 2010년부터 11년째 개최 중으로 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 온라인으로 진행된다.

한류스타 일곱 팀이 나서는 ‘개막 한류공연’을 비롯해 ▲해외 110개 온·오프라인 유통망 협업 한국제품 판촉전 ▲1:1 화상상담 ▲O2O 쇼룸 ▲인플루언서 마케팅 등 다양한 프로그램이 이어진다.

개막 한류공연에서는 K-팝과 K-드라마 OST를 다룬다. K-팝 공연에는 태민과 슈퍼주니어-D&E(동해&은혁)가 대표로 나선다. K-드라마 OST 공연에는 ▲에일리, 소유(도깨비) ▲린(별에서 온 그대) ▲슈퍼주니어-예성(그 겨울, 바람이 분다) ▲황치열(구르미그린달빛)이 AR 등 실감형 영상기술이 사용된 특별 무대에 선다.

또한 스타들은 응원영상을 통해 K-소비재를 홍보한다. 아세안 10개국 팬들과 태국 방콕 O2O 쇼룸 현장을 화상연결해 한-아세안 화합·교류의 메시지도 전달한다.

권평오 KOTRA 사장은 “이제 한류는 한국경제의 새로운 성장동력이 됐다”며 “이번 박람회를 시작으로 K-소비재의 우수성을 아세안 국가에 널리 알리겠다”고 밝혔다.

