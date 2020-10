日 후쿠시마 방사능오염수 불안…韓, 오염수 분석기술 개발

바닷물 속 스트론튬-90을 10배 빨리 분석

"영해 환경방사능 일상 감시에 효과 기대"

[아시아경제 문채석 기자] 일본의 후쿠시마 방사능 오염수 방류 계획에 불안감이 커지는 가운데 한국원자력연구원이 오염 상황을 신속·정확히 감시할 수 있는 기술을 개발했다.

27일 한국원자력연구원은 자동 핵종 분리 장치를 이용해 바닷물 속 방사성 스트론튬-90을 10배 빨리 분석할 수 있는 기술을 만들었다고 밝혔다.

스트론튬-90은 원자로에서 생성되는 대표적인 방사성 물질로, 이를 통해 방사성 오염수의 향방을 간접적으로 확인할 수 있다.

원자력연은 이번 개발로 바다에서 방사성 오염수가 어떤 경로로 확산돼 가는지 신속하게 확인할 수 있게 됐다고 전했다. 오염을 미리 막지 못해도 정확하게 감시해 피해를 최소화할 수 있게 된 것이다.

이번에 원자력연 원자력환경실이 개발한 '신속 분석법'은 이틀이면 자동으로 이트륨-90을 분리해 간접적으로 스트론튬-90의 양을 측정할 수 있다. 이트륨-90은 암 방사선 치료에 쓰이는 원소다.

신속 분석법으로 최소 0.4m㏃/㎏(밀리베크렐퍼킬로그램)의 농도를 검출할 수 있다. 표본 1kg 중 0.4m㏃의 방사능까지 확인할 수 있다. 침전법의 최소 검출 가능 농도(MDA)인 0.2m㏃/㎏과 비슷할 정도로 정밀도가 높다는 의미다.

원자력연에 따르면 방사성 오염수가 바다로 흘러 들어 해류를 타고 이동하는 시점은 사고 발생 후 이미 몇일에서 몇개월이 지난 뒤인 경우가 대부분이다. 표본 채취 후 분석에 걸리는 시간을 얼마나 줄이느냐가 중요하다.

연구를 이끈 김현철 원자력연 박사는 방사성 폐기물을 분석하기 위해 자동 핵종 분리 장치를 개발한 뒤 지난 2017년 분석장비 전문 기업인 비앤비에 기술이전한 바 있다. 이를 더 발전시켜 해상 오염 감시를 위한 기술로 발전시키는데 성공했다.

김 박사는 "'신속 분석법'은 빠르고 정확한데다 핵종을 흡착하는 수지에 따라 다른 핵종을 측정할 수 있는 범용성을 갖고 있다"며 "현장에서 쉽게 활용할 수 있도록 분석 방법을 절차화할 예정"이라고 밝혔다.

박원석 원자력연 원장은 "환경 방사능 감시 기술은 우리 환경을 보전하고 국민이 안심하고 일상생활을 할 수 있도록 보호하는 기술"이라며 "실시간 감시를 할 수 있는 수준까지 기술을 고도화하는데 최선을 다하고, 관계 기관이 협조를 요청하면 적극 지원할 계획"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr