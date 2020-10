대선 앞두고 美 이란에 추가 제재…"석유 팔아 테러단체 지원했다"

국영석유기업 혁명수비대 자금 지원 관련 혐의

제재 효과 두고서는 미국과 이란 입장 차이

[아시아경제 나주석 기자] 미국이 이란 석유부와 국영 석유 기업 등이 테러를 지원한다며 제재를 발표했다. 이란에 대한 미 정부의 압박이 유지될 것이라는 의지를 천명한 것으로 받아들여지고 있다.

26일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 재무부는 이란 석유부와 국영 석유회사와 그 자회사, 비잔 남다르 잔가네 이란 석유부 장관 등을 상대로 제재를 발표했다.

미 재무부는 이란 석유회사 등이 그동안 이란 혁명수비대 정예부대 쿠드스군에 자금을 댔다는 점 등을 제재 사유로 꼽았다. 이란 혁명수비대 쿠드스군은 미국이 테러 단체로 지정한 곳으로, 중동 일대에서 친이란계 민병대 등을 지원하는 역할을 수행해왔다.

스티브 므누신 미 재무부 장관은 "이란 정권은 석유를 통해 벌어들인 자금으로 이란혁명수비대 쿠드스군의 자금을 지원해, 이 지역 일대를 불안정하게 만들었다"면서 "이란의 석유를 구매하는 이들은 중동 일대의 사악한 활동에 자금을 대는 것을 알아야 한다"고 말했다.

이번 제재가 주목을 받는 것은 시기 때문이다. 미국 대통령 선거를 앞둔 시점에서 취해진 이번 제재는 대선 결과와 상관없이 이란에 대한 제재는 유지될 것이라는 미국의 의지를 표명한 것으로 여겨졌다. 조 바이든 민주당 대선 후보가 당선될 경우 미국이 이란과의 핵 합의를 통해 제재 등을 풀 수 있을지 모른다는 기대감이 고조된 상황이다.

다만 미국 내 전문가들은 이번 제재가 테러 당국에 의해 내려지다보니, 다른 제재에 비해 철회되기가 어려울 것으로 봤다. 또한 제재 위반 기업에 대해서도 단순히 테러 관련 기관과 거래했다는 낙인 외에도 더 큰 벌금을 부과받을 위험도 커졌다는 점에서 이란으로부터 원유를 수입하는 기업들의 부담은 더 커졌다.

반면 이란은 미국의 제재 효과에 의문을 제기했다. 이번 제재로 제재대상에 포함된 잔가네 장관은 트위터를 통해 "이란의 수출을 0으로 만들려고 하는 미국의 정책은 실패했다"면서 "일방주의의 시대는 끝났다"고 주장했다.

이란 석유부 역시 유사한 시각을 갖고 있다고 WSJ는 전했다. 이미 미국이 이란을 상대로 취한 제재 수위가 광범위하다 보니 추가 제대로 인한 타격은 크지 않을 것으로 보고 있다.

