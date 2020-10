한성기업, 코로나19 의료진 위한 '덕분에 챌린지' 동참

[아시아경제 최신혜 기자] 57년 전통의 한성기업이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 진료와 확산 방지를 위해 애쓰는 의료진들을 위한 국민 참여형 릴레이 캠페인 ‘#덕분에 챌린지’에 동참했다고 27일 밝혔다.

한성기업은 공식 소셜네트워크서비스(SNS) 채널에 임준호 대표와 임직원들이 ‘존경과 감사’를 뜻하는 수어 포즈를 취한 #덕분에 챌린지 참여 사진을 게재했다.

한성기업은 글로벌 럭셔리 브랜드 제이에스티나 김유미 대표이사의 지목을 받아 참여하게 되었다. 한성기업은 다음 캠페인 참여자로 행복나눔재단의 세상파일과 닭가슴살 대표 브랜드 아임닭과 프리미엄 간편식 브랜드 아임웰로 잘 알려진 와이즈유엑스글로벌, 슈퍼잼의 자몽인터네셔널, 사회적 기업 비타민엔젤스에게 바톤을 넘겼다.

한성기업은 "코로나19로 인해 올 한해 모두가 힘든 시간을 지나고 있는 가운데, 코로나19 확산 방지를 위해 묵묵히 헌신하시는 의료진과 방역 당국에 깊은 감사의 마음을 전한다"며 "하루빨리 소중한 일상의 시간이 찾아오길 바란다"고 말했다.

