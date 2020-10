까사미아, '굳닷컴 50% 페이백' 등 파격 할인행사

패키지 할인 및 쓱데이 전용 상품 특가 제공 등 지난해보다 높은 만족도 기대

[아시아경제 김종화 기자]신세계의 리빙&라이프스타일 브랜드 까사미아가 오는 11월 1일까지 '굳닷컴' 50% 페이백 등 연중 최고 혜택을 제공하는 쓱데이 특별 행사를 실시한다.

신세계그룹 '대한민국 쓱데이'의 일환으로 진행되는 이번 행사에서는 어느 때보다도 안전한 쇼핑 환경을 제공하는 것에 초점을 맞춰 까사미아가 운영하는 라이프스타일 전문 온라인몰 굳닷컴을 통한 혜택을 중점적으로 선보인다.

먼저 굳닷컴 입점 100대 브랜드와 까사미아의 온라인 전용 브랜드 ‘어니언’의 50% 페이백 행사를 진행한다. 행사 기간 내 브랜드의 가구 및 소품, 가전 구매 시 결제 금액의 50%를 마일리지로 돌려받을 수 있다. 페이백 대상 상품은 행사 기간 동안 매일 변경되며, 돌려받은 마일리지는 연말까지 굳닷컴에서 현금처럼 사용 가능하다.

페이백 외에도 다양한 추천 상품을 특별 할인가에 제공한다. 질 좋은 수면을 위한 침실 가구부터 소파·거실장 등 리빙 가구, 나만의 홈오피스를 꾸밀 수 있는 서재 가구, 수납 및 주방용품 등 다양한 카테고리의 굳닷컴 추천 상품을 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

혼수 또는 이사 고객을 위한 가격대별 실속 패키지도 선보인다. 화장대, 수납거울, 스툴 등으로 구성된 35만 9천원 패키지부터 침대, 협탁, 서랍장, 거울 등으로 구성된 179만원 패키지까지 공간 및 용도에 따라 다양한 세트 구성을 선택할 수 있다.

또, 굳닷컴에서만 만나볼 수 있는 스페셜 상품도 준비했다. 인기 중소 브랜드 '벨레(welle)'와의 협업으로 쓱데이 기간 동안 블루투스 스피커 테이블 '멜로우' 2종을 최대 40% 할인된 특가에 구매 가능하다.

오프라인 매장에서의 혜택도 놓치지 않았다. 매트리스 및 토퍼, 소파, 전동데스크, 기능성 소품 등 다양한 카테고리의 쓱데이 기념 전용 신상품을 출시, 특별 할인가에 판매하는 등 볼거리와 살 거리를 풍성하게 제공한다.

또 행사 시작일부터 11월 1일까지 매장에서 100/200/300만원 결제 시 최종 결제 금액에서 10/15/20%까지 추가 할인 혜택을 적용한다. 특히 라메종, 디자이너스 컬렉션 등 프리미엄 디자인 컬렉션도 동일한 혜택이 적용돼 주목할 만하다. 그 외 아울렛 매장은 전시품 10% 추가 할인, 이마트 내 입점된 '하우스(HAUS) 퍼니처 마켓'은 최대 30%까지 할인 혜택을 받을 수 있다.

유형호 까사미아 영업전략팀장은 "지난해 쓱데이가 신세계그룹에 편입돼 새로워진 까사미아를 알리는 계기가 되었다면, 올해는 온택트 소비 트렌드와 함께 급성장하고 있는 까사미아의 새로운 온라인몰 굳닷컴을 알리는 기회가 될 것"이라며 "특히 올해 행사는 지난해보다 더 풍성한 혜택과 다양한 기획상품, 그리고 안전한 쇼핑 환경으로 만족도 높은 쇼핑을 즐길 수 있을 것"이라고 전했다.

