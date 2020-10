안다르, 스트레치 후리스 스웻 3종 출시

오버핏 하이넥부터 후디 스타일까지

[아시아경제 조유진 기자] 애슬레저 브랜드 안다르(대표 신애련)는 오버핏 하이넥, 컬러블록 후디, 리벌스 후디 등 ‘후리스 스웻’ 3종을 출시했다고 27일 밝혔다.

오버핏 하이넥은 풀오버 스타일의 기모스웻셔츠로, 턱 밑까지 올라오는 하이넥 지퍼로 보온성을 높였다. 앞면에는 캥거루 포켓이 있어 손에 녹이거나 소지품을 보관할 수 있다.

컬러블록 후디는 통통 튀는 컬러 배색이 매력적인 아노락형 기모 스웻후디 제품이다. 앞, 뒤 절개 포인트와 절개 라인을 기준으로 통통 튀는 컬러블록 디자인을 적용했다.

리벌스 후디는 엉덩이를 완전히 덮는 기장으로, 폭신한 볼륨감이 따뜻함을 선사한다. 전면의 캥거루 포켓은 몸 판과 다른 원단을 사용해 포인트를 줬고 포켓 안에 내장재를 넣어 포근함과 따뜻함을 더했다. 입체패턴을 통해 후드 착용시 안정감을 선사하도록 설계했고 후드 디자인에도 포인트를 줘 힙한 감성을 보여준다.

이번 시리즈는 글로벌 섬유 기업 효성 크레오라스판사를 사용해 본래 길이보다 5~8배 늘어나는 우수한 신축성을 확보했다. 안감에 최고급 기모스웻 소재를 사용해 더욱 포근한 촉감을 느낄 수 있다. 이너를 여러 겹 겹쳐 입은 후 후리스 스웻을 입는 레이어드룩 스타일에도 가벼운 착용감을 제공한다.

한편, 안다르 후리스스웻 시리즈는 이날 오전 10시 공식 홈페이지에서 선발매 돼 10% 할인가로 만나볼 수 있다.

