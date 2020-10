풀무원건강생활, 신규 건강기능식품 브랜드 ‘유어락’ 론칭

[아시아경제 최신혜 기자] 풀무원건강생활이 신규 건강기능식품 브랜드를 출시하며 시판 채널에 진출한다.

풀무원건강생활은 신규 건강케어 시판 브랜드 ‘유어락’을 론칭하고 ‘면역 포스트바이오틱스’와 ‘더슬림 굿바이 다이어트’ 신제품 2종을 출시한다고 27일 밝혔다.

유어락은 ‘당신의 건강을 즐겁게 관리한다’는 의미로, 온 가족이 함께 맛있고 손쉽게 즐길 수 있는 풀무원건강생활의 건강케어 브랜드다. 풀무원건강생활은 36년간 건강기능식품에서 쌓아 온 기술력과 노하우를 바탕으로 기존 방문판매에서 시판 채널로 소비자 접점을 확대해 보다 많은 고객들에게 건강한 라이프스타일을 전한다는 계획이다.

면역 포스트바이오틱스와 더슬림 굿바이 다이어트 2종은 풀무원건강생활 네이버 스마트스토어, 풀무원 공식쇼핑몰 풀무원샵, 오픈마켓 등 에서 구매할 수 있다. 유어락 론칭 기념으로 풀무원 스마트스토어에서 구매 시 10% 할인 혜택을 제공하며 신규 고객에게는 10% 추가 할인을 제공한다.

면역 포스트바이오틱스는 프로바이오틱스와 아연, 비타민C를 함유한 3중 복합 기능성 건강기능식품이다. 제품에는 주원료로 풀무원이 자체 개발해 특허를 보유한 ‘PMO 08(락토바실러스 플란타룸 PMO 08)’을 비롯한 프로바이오틱스 10억 CFU(제품 1g당 유산균을 측정하는 단위), 정상적인 면역기능에 필요한 ‘아연’, 항산화 영양소인 ‘비타민C’를 담았다.

PMO 08은 김치에서 유래한 유산균으로 장까지 살아가는 우수한 생존력이 특징이다. 우유 성분이 들어 있지 않아 온 가족이 안심하고 편안하게 섭취할 수 있다. 고운 분말 형태의 스틱형 제품으로 상큼한 오렌지 맛으로 제조돼 아이부터 어른까지 맛있게 섭취할 수 있다. 하루에 2회, 1회 1포씩 물 없이 그대로 섭취하면 된다.

더슬림 굿바이 다이어트는 체지방 감소에 도움을 줄 수 있는 ‘가르시니아캄보지아추출물’, 피부 건강에 도움을 줄 수 있는 ‘알로에겔’, 배변 활동 원활에 도움을 줄 수 있는 ‘난소화성말토덱스트린’을 함유한 3중 복합기능성 건강기능식품이다. 깔끔한 보이차 맛으로 하루 2회, 1회 1포씩 500㎖ 물에 타 섭취하면 돼 하루 최소 1L의 수분 섭취까지 할 수 있다.

