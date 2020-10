[아시아경제 문채석 기자]

<전보>

◆과장급

▶규제총괄과장 최용선 ▶규제혁신과장 이성도 ▶현안과제관리과장 이동준 ▶공직복무관리관실 기획총괄과장 김진곤 ▶법무감사담당관 박효건

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr