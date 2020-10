삼성SDS, 무디스 신용평가 'A1' 취득

[아시아경제 부애리 기자] 삼성SDS가 국제신용평가사 무디스의 신용평가에서 A1 등급을 취득했다고 25일 밝혔다.

삼성SDS는 "자사보다 높은 등급을 보유한 글로벌IT기업은 마이크로소프트, 애플, 액센추어 등 6개사이고, 국내 민간기업 중에서는 삼성전자 다음으로 높은 등급이다"라고 설명했다.

무디스는 IT서비스 시장의 지속적인 성장 전망과 삼성 계열사 포함, 대외 고객 대상 안정적인 사업 구조 및 재무 성과를 삼성SDS의 강점으로 평가했다.

무디스는 기업과 정부의 디지털 트랜스포메이션이 확대됨에 따라 삼성SDS의 IT서비스 사업이 지속해서 성장할 것이며, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황을 극복하고 2021~2022년에 10~11%의 세전 영업이익(EBITA)을 기록할 것이라고 전망했다.

삼성SDS 안정태 부사장은 "클라우드 전환, 제조 지능화, AI·데이터분석, 사이버 보안 및 기업용 솔루션의 5대 IT 전략사업을 중심으로 디지털 트랜스포메이션 사업을 적극적으로 추진해 기업가치를 더 높이겠다"고 밝혔다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr