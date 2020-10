속보[아시아경제 임주형 기자] 24일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령은 미국에서 코로나19 사망자가 많은 것은 병원 집계방식 탓이라고 주장했다.

그는 “누군가 암으로 위독한 상태에서 코로나에 걸렸다면 이를 코로나로 보고한다"며 "다른 나라에서는 다르게 보고한다"고 말했다

또 트럼프 대통령은 "만약 우리가 진단을 절반으로 줄인다면 확진도 절반으로 줄 것"이라며 "우리는 해내야 한다. 우리 경제는 그 어느 때보다 위대해질 것"이라며 코로나 확산 와중에도 경제 살리기 공약을 강조했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr