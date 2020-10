[아시아경제 황윤주 기자] 한국무역협회가 25일 이건희 삼성그룹 회장의 별세에 "이 회장은 우리나라가 무역강국이자 경제선진국이 될 수 있도록 크게 기여했다"며 고인을 추모했다.

무협은 "이 회장은 삼성을 세계 최고기업으로 성장시키신 분"이라며 "한국 무역업계는 한국 경제계에 큰 획을 그은 이 회장의 별세에 깊은 애도를 표한다"고 밝혔다.

이어 "무역업계는 고인의 업적과 정신을 기려 무역이 현재의 어려움을 극복하고 한국경제의 중심축으로 제 역할을 다 할 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 덧붙였다. .

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr