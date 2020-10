[아시아경제 이지은 기자] 25일 별세한 이건희 삼성그룹 회장에 대해 국민의당은 "경제계의 큰 별이 졌다"며 애도를 표했다.

안혜진 국민의당 대변인은 이날 구두논평을 통해 "고인께서 살아생전 대한민국 경제에 이바지한 업적은 결코 적지 않았다"며 이같이 말했다.

안 대변인은 "유가족 분들께 애도의 말씀을 전하며, 고인의 명복을 빈다"며 "편히 영면하시길 기원한다"고 말했다.

