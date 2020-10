[무한동력] 삼성이 그리는 배터리의 미래

[아시아경제 박소연 기자] 삼성SDI가 '인터배터리 2020' 전시회에서 선보인 배터리 미래 기술 비전이 화제다.

삼성SDI는 지난 21일부터 3일간 서울 코엑스에서 개최되는 '인터배터리 2020'에 참가해 'The Future We Create’라는 테마 아래 배터리 기술을 통해 한계를 초월하고, 지속 가능한 미래를 준비한다는 메시지를 전달했다.

이번 전시에서 삼성SDI는 ‘Green Technology’, ‘Sustainable Innovation’, ‘Green Road Storytelling’의 세가지 키워드를 활용해 진보된 배터리 기술력과 이를 통해 삼성SDI가 만들어갈 친환경 미래상을 제시했다.

삼성SDI는 소형 배터리, 자동차용 배터리, ESS용 배터리와 최근 마이크로 모빌리티 시대에 부각되고 있는 E-Mobility 배터리의 4개 존을 구성해 선보였다.

또한, 전고체 배터리의 경우, 타사 대비 높은 성능을 보이고 있는 삼성SDI의 현재 수준과 함께 2027년 양산을 목표로 소재와 배터리 셀에서 진행될 삼성SDI의 개발 로드맵을 공개하며 차별화된 기술력을 뽐냈다.

각 존에서는 실제 양산 중인 소형·중형(전기차용), 대형(ESS용) 배터리 주요 라인업과 드론, 무선 이어폰, 폴더블 스마트폰, UPS, 상업용, 가정용 ESS 등 해당 배터리들이 탑재된 주요 애플리케이션들을 함께 선보여 배터리가 우리 생활의 일부라는 인식 제고에 앞장섰다.

특히, 삼성SDI 배터리가 탑재된 PHEV 차량인 재규어랜드로버(JLR)의 ‘레인지로버 보그’와 대림의 전기오토바이 ‘재피’, ‘아르테’ 등의 실물과 전기 오토바이 충전 스테이션을 선보여 눈길을 끌었다.

삼성SDI 관계자는 "앞으로 배터리가 만들어갈 세상은 지금과는 전혀 다를 것이며, 삼성SDI는 차별화된 배터리 기술력을 바탕으로 지속 가능한 미래를 구현하는데 앞장서겠다"고 밝혔다.

전기자전거 등 E-모빌리티용 배터리 개발도 적극 대응

삼성SDI는 전기자전거 등 고속 성장세에 접어든 E-모빌리티용 배터리 개발에도 드라이브를 걸고 있다. 높은 에너지 밀도와 고출력·급속충전을 지원하는 차세대 배터리를 만들어 시장 수요에 적극 대응할 방침이다.

삼성SDI는 "내년 전기자전거 시장에서의 배터리 혁신을 위해 차세대 전기자전거용 '21700 배터리'를 개발하고 있다"고 밝혔다.

글로벌 전기자전거 시장은 오는 2027년까지 연평균 5% 수준으로 성장할 것으로 예상된다. 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 전기자전거 시장 규모는 지난 2018년 1280만대에서 올해 1700만대 규모로 커졌다. 오는 2025년이면 3350만대 규모로 확대될 전망이다.

환경규제가 가속화하는 유럽에선 전기자동차 등 친환경 이동수단에 대한 관심이 전기자전거로 자연스럽에 이어지고 있다. 누구나 쉽게 이용할 수 있고, 최대 시속 25킬로미터(㎞)까지 속도를 낼 수 있어 대중교통·자가용 등의 대안으로 부상 중이다.

전기차 시장 1·2위를 다투는 중국과 미국에서도 수요가 급증하는 모습이다. 중국은 택배·배달 서비스와 맞물려 공유자전거 시장이 성장세를 보이고 있다. 지난 4월 전기자전거를 합법화한 미국에선 코로나19 확산에도 연간 10% 이상의 고성장이 예상된다.

핵심 부품인 배터리의 수요도 빠르게 증가할 전망이다. 시장조사업체 B3은 전기자전거용 배터리 시장이 2018년 4억8300만셀 규모에서 올해 7억400만셀, 2024년 10억4700만셀 규모로 급증할 것으로 내다봤다.

지난 2010년 전기자전거 배터리 시장에 진입한 삼성SDI는 장수명·고용량을 구현하는 원통형 배터리 개발에 집중하고 있다.

회사가 개발 중인 21700 배터리는 지름 21밀리미터(㎜), 길이 70㎜인 원통형 배터리다. 각형이나 파우치형에 비해 크기가 작고 저렴하다는 게 장점이다. 이에 전기자전거 뿐만 아니라 전동공구·에너지저장장치(ESS) 등에도 다양하게 공급되고 있다.

삼성SDI 관계자는 "고용량 양극과 차별화된 음극(SCN)의 소재를 기반으로 세계 최고 에너지 밀도를 구현, 고유한 설계로 고출력·급속충전 기술과 다양한 라인업을 통해 경쟁력을 높이고 있다"며 "수명과 충전 특성이 우수해 배터리 교체 횟수를 줄일 수 있어 고객들에게 좋은 평가를 받고 있다"고 말했다.

