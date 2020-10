[아시아경제 이동우 기자] 기상청은 24일 오후 3시 9분께 전남 여수시 거문도 남동쪽 16km 해역에서 규모 2.1의 지진이 발생했다고 밝혔다.

진앙은 북위 33.93도, 동경 127.45도이며 지진 발생 깊이는 21km이다.

기상청은 "지진피해는 없을 것"이라고 말했다.

