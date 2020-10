[아시아경제 임혜선 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 치료제 렘데시비르가 현재까지 국내 63개 병원 671명에 투여된 것으로 집계됐다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr