신규확진자수, 사흘만에 100명 아래로

누적 확진자수는 2만5775명

속보[아시아경제 임혜선 기자] 중앙방역대책본부는 24일 0시 기준으로 국내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 신규 확진자가 77명 늘어 누적 2만5775명이라고 밝혔다.

신규 확진자 수는 전날(155명)보다 78명 줄어들면서 지난 21일(89명) 이후 사흘만에 다시 100명 아래로 내려왔다.

신규 확진자 감염경로를 보면 지역발생이 66명, 해외유입이 11명이다. 지역별로 보면 경기 35명, 서울 22명, 대전·충남 5명, 인천·전남 2명 등이다.

'사회적 거리두기' 단계가 1단계로 완화된 지난 12일 이후 일별 확진자 수를 보면 98명→91명→84명→110명→47명→73명→91명→76명→58명→89명→121명→155명→77명 등으로, 100명 안팎을 오르내리는 모습이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr