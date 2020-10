"백전불굴 장군, 애송이들이 모욕"…윤석열 비호 나선 野

주호영 "추미애, 부하들에게 들이받히는 수모 겪은 것"

이종배 "與, 검찰총장 마녀사냥 하듯 공격"

김웅 "與 의원들 실력차 넘지 못해"

[아시아경제 임주형 기자] 22일 국회 법제사법위원회 대검찰청 국정감사에서 '작심 발언'을 쏟아내는 등 여당 의원들과 각을 세운 윤석열 감찰총장을 두고 야당이 엄호에 나서고 있다.

주호영 국민의힘 원내대표는 23일 오전 국회에서 열린 국정감사대책회의에서 영화 친구에 나온 대사 "고마해라 마이 묵었다"를 인용하며 추미애 법무부 장관의 사퇴를 촉구했다.

그는 "어제 대검찰청 국감을 통해 새로운 사실 몇 가지가 나왔다. 검찰총장이 법무부 장관 부하가 아니냐는 논란이 있었지만, 추미애 장관 이야기대로 (윤 총장이) 부하라면, (추 장관은) 부하 두 사람에게 들이받히는 수모를 겪은 것"이라고 지적했다.

이어 "추 장관은 이미 검찰을 파괴하고 정권을 지킨 공이 높으니 그만두는 게 좋겠다"며 "족함을 알면 지금이라도 그만두는 게 맞다"고 했다.

또 법사위 소속 더불어민주당 의원들을 향해서는 "일구이언, 표리부동, 궤변의 전형을 보여줬다"고 비판했다.

같은 당 이종배 정책위의장은 여당 의원들을 겨냥해 "국감장에서 그렇게 칭찬하던 검찰총장을 마녀사냥 수준으로 공격하는 것을 보고 참 이게 누구를 위한 국감인지 하는 생각이 다시 들었다"라며 "도대체 무엇을 감추려고 검찰총장을 그렇게 난도질 하는 것인지, 상식 수준에서 도저히 이해하기 어렵다"고 질타했다.

검찰 출신인 김웅 의원은 이날 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "(대검 국감은) 영화 글래디에이터를 보는 것 같았다"며 "백전불굴의 장군을 묶어놓고 애송이들을 모욕하고 온갖 공작을 동원하지만 결국 실력차를 넘지 못하는"이라고 평가했다.

한편 윤 총장은 전날(22일) 국회 대검 국감에 참석했다. 이날 그는 의원들의 질의를 받자 '작심 발언'을 쏟아냈다.

박범계 민주당 의원이 "안타깝게도 윤 총장이 가진 정의감, 동정심에 의심을 갖게 됐다"며 목소리를 높이자, 윤 총장은 "선택적 의심 아니냐"라며 "과거에는 저에 대해 안 그러시지 않았습니까"라고 응수했다.

추 장관이 지난 21일 페이스북에 쓴 글에서 '윤 총장은 중상모략이라고 화부터 내기 전 지휘관으로서 성찰과 사과를 먼저 말했어야 한다'라는 취지로 주장한 것에 대해서는 "도대체 무슨 근거로 검찰총장도 부실 수사에 관련돼 있다고 발표했는지 도무지 이해할 수 없다"며 "'중상모략'이라는 단어는 제가 쓸 수 있는 가장 점잖은 단어"라고 받아쳤다.

또 검찰 인사안에 대한 입장을 묻는 질문에는 "인사안을 (이미) 다 짜놓고 있었다"라며 "그런 인사를 하는 법이 없다"라고 강한 불만을 표출하기도 했다.

윤 총장은 국감에서 "임기는 국민과의 약속"이라며 사퇴 의사가 없다고 강조하기도 했다.

그는 "거취 문제는 아직 임면권자(문재인 대통령)께서 말씀이 없으시기 때문에"라면서 "어떤 압력이 있더라도 제가 할 소임을 다할 생각이다"라며 이같이 말했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr