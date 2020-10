[아시아경제 이민지 기자] 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 211,600 전일대비 8,300 등락률 -3.77% 거래량 443,272 전일가 219,900 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 휴젤, 보툴리눔 톡신 제제 중국 허가 …"3년 내 시장 1위 목표"코스피, 기관·외국인 순매수세에 2360선으로 상승휴젤, 주가 22만 1500원.. 전일대비 0.73% close 은 23일 중국에서 보툴리눔 톡신( Botulinum Toxin Type A for Injection)의 판매 허가를 획득했다고 공시했다.

회사 측은 “주요 시장인 중국 시장 진출을 통해 해외 매출 확대에 기여할 것”이라며 “연내 현지에서 제품을 출시할 것"이라고 설명했다.

