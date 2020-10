[아시아경제 박지환 기자] 현대글로비스 현대글로비스 086280 | 코스피 증권정보 현재가 188,500 전일대비 3,000 등락률 -1.57% 거래량 530,905 전일가 191,500 2020.10.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 현대차그룹 지배구조 개편 재시동…유력 시나리오 3가지현대글로비스, 이시간 주가 -0.75%.... 최근 5일 기관 79만 3987주 순매도“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close 는 올해 3분기 연결기준 영업이익이 1614억원으로 전년 동기 대비 38.1% 감소했다고 23일 공시했다.

같은 기간 매출액은 3조6681억원으로 22.8% 줄어든 것으로 나타났다. 당기순이익은 1622억원으로 257.5% 증가했다.

