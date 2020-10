“아버지 유골함을 집에 둬야하는 자식의 마음 누가 알까요”

새로나 추모관 유족들 광주시청서 ‘절규’

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] “아버지의 유골함을 온전한 곳에 모시지 못하고 집에 둘 수밖에 없는 자식의 마음을 누가 알겠습니까. 저는 불효녀입니다”

23일 오전 광주광역시청을 찾은 새로나 추모관 침수 피해 유족 이은주씨가 말보단 한 숨을 먼저 내쉬며 던진 한마디였다.

이 씨는 “아버지에게는 자식으로서, 남편에게는 부인으로서 미안하다”며 “이렇게라도 침수 피해 유족들이 목소리를 높이는 게 고인을 위한 일이라고 생각했다. 광주시는 더 이상 유족들이 아파하지 않도록 조치를 취해 달라”고 말했다.

새로나 추모관 피해 유족들로 구성된 새로나침수사고대책위원회는 이날 광주시청 앞에서 성명서를 내고 “침수 피해를 방조한 새로나 추모관 대표 등 책임자를 즉각 처벌하라”고 시에 촉구했다.

이들은 “사고가 발생한지 오늘로 77일째”라며 “새로나 측은 그동안 침수 사고가 남의 일처럼 비협조적인 태도로 일관했다. 심지어 침수 피해 이후 사고 처리와 수습, 뒤 정리까지도 유족이 도맡아 하도록 했다”고 주장했다.

이어 “사고는 피해자를 가리지 않는다. 새로나 침수 사고도 처음이지만 결코 마직막이 될 수 없을 것”이라며 “앞으로 제2의 피해자가 발생하지 않도록 광주시와 정부 차원의 책임감 있는 대책을 요구한다”고 강조했다.

또 “사고 원인이 인재와 재해가 동시에 발생한 사고라는 결론도 나왔다”며 “새로나 측은 잘못을 인정하고 유족에게 상응하는 보상, 복구 대책을 마련하라”고 했다.

한편, 올해 여름 광주에 내린 폭우로 인해 영산강 인근에 있던 사설 새로나 추모관이 침수돼 지하층에 있던 유골함 1800여 기가 물에 잠기는 피해를 겪었다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr