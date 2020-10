광양교육지원청, 원격수업 내실화 집합연수 실시

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 광양교육지원청은 지난 22일 광양 관내 중학교 교사 60여 명을 대상으로 ‘원격수업 내실화 집합연수’를 실시했다고 23일 밝혔다.

이번 연수는 ‘원격수업 내실화 프로젝트’의 일환으로 실시간 쌍방향 수업을 고민하는 교사들에게 실습 위주의 연수를 제공했다.

1기는 기초반으로 화면 공유, 주석, 채팅 및 소회의실 기능 익히기를 수업하고, 2기는 심화반으로 ZOOM을 활용한 교과, 자유학년제, 학급 운영, 학부모 상담 및 온라인 모둠 수업 등으로 진행한다.

또 실시간 쌍방향 수업으로 학생중심, 배움중심 수업 및 과정중심평가까지 구성된 사례도 공유할 예정이다.

조정자 교육장은 “급변하는 교육환경에 적응하는 교사들의 노고를 격려하며, 좋은 수업을 위해 고민하고 실천하는 교사들로 인해 학생들은 실재감을 높이고 학습 격차를 해소할 수 있다”고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr