제지·펄프업계 "사업장 안전이 회사의 경쟁력"

한국제지연합회, 23일 대전서 '2020 제지·펄프산업 안전보건대회' 개최



[아시아경제 김종화 기자]한국제지연합회는 23일 대전에서 '2020 제지·펄프산업 안전보건대회'를 개최했다.

제지업계 처음으로 개최된 이날 행사에는 전국 주요 제지사업장에서 약 50여명의 안전관리자들이 참석해 안전관리 우수사업장 선정 발표, 제지 가족 안전기원 편지 공모전 입상작 발표, 안전관리 우수사례 발표, 전문가 초청 강연 등 다양한 내용으로 진행됐다.

최근 '안전'과 '보건'은 산업현장의 안전규제를 대폭 강화한 산업안전보건법 전면 시행('20.1.16)에 이어, 유해·위험방지 의무, 도급인 의무, 더욱 강화된 처벌규정을 담고 있는 '중대재해기업처벌법안'이 발의 되면서 매우 중요한 시대적 화두가 되고 있다. 특히, 제지·펄프업계의 경우 타 제조업 대비 재해 발생빈도는 낮으나 사고의 강도가 높은 특성 때문에 선제적 대응방안을 강구해 왔다.

제지연합회는 지난해 전국 주요 제지사업장 안전관리자들로 '제지·펄프 안전상설협의회'를 구성 운영키로 하고, 범 업계차원에서 매년 재해통계를 조사분석하기로 하고, '사업장 내 중대재해 저감 방안 연구보고서'를 제작 배포하고, 해외시찰단을 파견한 바 있다.

2019년 안전관리 우수사업장으로는 무림피앤피(주) 울산공장, 무림에스피(주) 대구공장, 유한킴벌리 김천공장, 태림페이퍼(주) 안산공장, 한솔제지(주) 대전공장 등이 선정되었는데, 모두 산업재해가 없었던 사업장들이다.

김석만 회장은 개회사에서 "사업장의 안전이 회사의 경쟁력이 되는 시대가 도래했다"면서 "안전상설협의회가 그 중심이 되어 사업장의 재해율을 낮추는데 기여해 달라"고 당부했다.

한편, 제지연합회는 한국산업안전보건공단의 안전문화 확산 공모사업으로 '제지·펄프 4대 악성사고 예방 가이드' 영상 및 팜플렛을 제작 배포할 계획이다.

