레고그룹, 레고 아이디어 123 세서미 스트리트 출시

[아시아경제 문혜원 기자]레고그룹은 ‘레고 아이디어 123 세서미 스트리트’를 출시한다고 23일 밝혔다.

이 세트는 세서미 스트리트와 레고의 팬인 이반 게레로에 의해 처음 고안됐다. 버트와 어니가 살고 있는 아파트부터 빅버드의 둥지, 미스터 후퍼의 가게와 오스카 더 그라우치의 쓰레기 통 등 극중 상징적인 장소들이 정교하게 표현했다. 특별히 제작된 빅버드, 버트, 어니, 오스카, 엘모, 쿠키 몬스터 등 미니피겨를 활용해 세서미 스트리트의 여러 에피소드를 추억하며 재연해볼 수도 있다.

총 1367개의 브릭으로 구성돼 있으며 완성 시 높이는 24cm, 넓이와 깊이는 각각 35cm·21cm다. 다음 달 1일 온·오프라인 공식 레고스토어를 통해 출시된다. 가격은 16만9900원이다.

한편 레고 아이디어는 레고그룹 소속의 디자이너가 아니라도 만 13세 이상이면 누구나 자신의 레고 창작물을 출품할 수 있다. 투표와 심사를 거쳐 작품이 실제 상용화로 이어질 경우 해당 제품 순매출액의 1%를 받게 된다.

