KB캐피탈, 창사 첫 외화채권 3억달러 발행

[아시아경제 조강욱 기자] KB캐피탈은 창사 이래 처음으로 3억 달러(약 3400억원) 규모의 외화채권을 발행했다고 22일 밝혔다.

KB캐피탈에 따르면 이번 외화채권 모집에는 발행 금액의 4배에 해당하는 누적 주문이 들어왔다. 이를 바탕으로 최초 가산 금리(스프레드)인 150bp(1bp=0.01%포인트)보다 30bp 낮은 120bp 조건으로 발행됐다.

이번 외화채권 발행은 자금 조달 창구를 다변화한 의미가 있다고 KB캐피탈은 설명했다.

KB캐피탈은 이번 외화채 발행을 통해 조달한 자금으로 라오스 현지법인 'KB코라오리싱(KB KOLAO Leasing)'과 인도네시아 현지법인 '순인도 국민 베스트 파이낸스(Sunindo Kookmin Best Finance)'의 성장을 지원한다는 방침이다.

황수남 KB캐피탈 대표는 "이번 외화채권 조달은 지속 성장에 대비한 조달 수단의 다변화와 재무안정성을 강화하고, 글로벌 여신전문금융사로 성장하기 위한 기반을 마련할 수 있게 됐다"며 "이를 계기로 KB금융그룹의 신남방 진출 전략을 가속화해 그룹의 성공 모델로 자리잡을 수 있도록 최선의 노력을 다할 계획"이라고 말했다.

