[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주에서도 인플루엔자(독감) 백신을 접종한 80대 여성이 숨져 보건당국이 관련성 조사에 나섰다.

22일 광주광역시에 따르면 이날 80대 여성 A씨가 의식불명 등으로 병원에 입원한 지 12시간 만에 숨졌다.

A씨는 지난 19일 북구 한 병원에서 백신을 접종했으며 3일 만인 이날 오전 2시께 호흡곤란, 의식불명 등으로 전남대병원에 입원했지만 결국 숨졌다.

광주시는 해당 백신 제조번호는 SK바이오스카이셀플루4가(Q022054)다.

A씨는 고혈압, 당뇨, 심장질환 등 기저질환이 있었던 것으로 전해졌다.

시는 현재 백신 접종과 A씨의 사망에 대한 인과관계를 밝히기 위해 역학조사를 진행하고 있다.

