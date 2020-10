고창군 복분자 특구, 전국 우수산업 특구 선정

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 전북 고창군은 최근 ‘고창군 복분자산업특구’가 중소벤처기업부 선정 우수특구에 선정돼 중소벤처기업부 장관상과 함께 포상금 5000만 원을 받는다고 22일 밝혔다.

이는 전국 190개 산업특구 중 치열한 경쟁을 거쳐 단 12개만 선정된 것으로 고창군 복분자 활성화 성과를 공식적으로 인정받은 셈이다.

고창 복분자 산업특구는 2004년 지정됐다. 아산면, 심원면, 부안면 일원 508만8404㎡ 면적에 선운산 복분자 생산밸리 조성사업, 복분자 경관도로 조성사업, 복분자 세계 브랜드화 사업, 복분자 축제 활성화 사업을 특화사업으로 운영하면서 복분자 관련 사업을 집적화해 복분자 일번지로 자리매김했다.

고창 복분자는 향과 맛이 뛰어나며, 복분자주와 식초 등 다양한 제품들이 국내 소비자뿐만 아니라 해외 소비자의 입맛도 사로잡았다.

여기에 미국과 호주, 싱가폴에 3억3000만 원 상당의 수출과 특구지역내 기업의 꾸준한 매출액 증가에서 높은 평가를 받았다.

앞서 민선 7기 고창군은 복분자 산업활성화를 지역 3대 현안사업으로 삼았다.

이후 복분자 생산지원, 고품질 안전 복분자 생산을 위한 농가교육, 유통구조 일원화를 위한 수매장려금 지급, 고사원인 극복을 위한 실증시범사업, 베리앤바이오식품연구소 특허출원과 관내 기업 기술이전 등을 추진해 왔다.

배기영 고창군청 농생명지원과장은 “고창 복분자 산업특구를 내실있게 운영해 고창 복분자 산업활성화에 한 단계에 나아갈 수 있는 기반을 마련해 나가겠다”고 말했다.

