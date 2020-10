[2020국감]윤석열 "라임 수사 마무리 단계"

[아시아경제 배경환 기자] 윤석열 검찰총장은 라임자산운용 펀드 사기 사건에 대해 "수사가 마무리 단계에 와 있다"고 말했다.

22일 윤 총장은 국회에서 열린 법제사법위원회 국정감사에서 김도읍 국민의힘 의원의 라임 사태 관련 질문에 "광범위한 통신과 계좌 추적, 지금은 완벽하게 다 추적돼 있다"며 이같이 말했다.

특히 윤 총장은 "관련자 조사는 8월에 한 것으로 보이는데 상황보고는 못 받았고 8월 인사 때 서울남부지검을 떠나게 된 실무자가 대검에 와서 보고해서 알게 됐다"며 "지금은 철두철미하게 수사를 했다"고 설명했다.

야당 정치인 비위 의혹이 법무부에 보고가 안 됐다는 백혜련 더불어민주당 의원 질문에는 신성식 대검 반부패강력부장이 나서 "수사 진척 정도에 따라 보고 수준이 달라진다"고 해명했다. 신 부장은 "야권 비위 의혹은 공여자가 해외 도피 중이어서 조사가 안 됐지만 자금추적은 충분히 된 상태"라며 "입건이나 피의자 소환, 대외적 주거지 압수수색 등 단계에서는 반드시 보고해야 한다"고 말했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr