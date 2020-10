라이나전성기재단 "잠자는 책을 보내주세요"

캐리어 도서관 캠페인 진행

[아시아경제 기하영 기지]라이나생명 사회공헌재단인 라이나전성기재단은 책꽂이 속 잠자는 책을 캐리어에 담아 기부하는 '캐리어 도서관' 캠페인을 진행하고 있다고 22일 밝혔다.

캐리어 도서관 캠페인은 후원자가 더 이상 읽지 않는 책을 여행가방에 담아 보내면 필요한 곳에 전달하는 기부 프로젝트다. 라이나전성기재단은 지난달부터 캠페인에 동참해 후원 신청 플랫폼을 지원하고, 전국 각지 책이 필요한 곳을 발굴해 이를 전달하는 역할을 하고 있다.

재단은 특히 길 위의 소년·소녀들에 주목했다. 남부소년보호관찰소 별관 북카페와 소년원 출원생 자립 생활관에 1000여권의 책을 기부하는 등 전국 청소년 중장기 쉼터에 도서를 전달했다. 또 강원도 평창의 숲 속 도서관, 경북 문경 농촌 아이들을 위한 마을 책방, 울릉도 섬마을 작은 도서관, 제주 올레길 등에도 캐리어 바퀴가 닿았다.

재단은 캄보디아 학교 및 고아원에 도서관을 건립하는 작은 도서관 프로젝트에도 캐리어 도서관을 전할 예정이다.

캐리어도서관 기부는 라이나전성기재단 온라인 플랫폼인 전성기닷컴에서 신청할 수 있다. 캐리어 없이 책만 보내거나 책 없이 캐리어만 기부할 수도 있다. 운송비는 라이나전성기재단에서 부담한다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr